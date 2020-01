Incendi in Australia: Linus posta la foto di un cucciolo di koala (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli Incendi che in queste ultime settimane stanno flagellando l’Australia hanno portato numerose celebrità a schierarsi in prima linea a favore della fauna locale, con interventi anche di personaggi dello spettacolo italiano come Linus. Nella giornata del 15 gennaio, il popolare conduttore di Radio Deejay ha infatti pubblicato sui social una fotografia di un cucciolo di koala, tratto in salvo da quelle stesse fiamme che invece non hanno risparmiato migliaia di altri animali dell’isola. Incendi in Australia: il commento di Linus Visualizza questo post su Instagram Ognuno ha il proprio livello sensibilità, il che non ci rende migliori o peggiori di nessuno. Ho visto mille foto in questi giorni sugli Incendi in Australia ma questa mi ha colpito in particolare, forse per l’umanità che arriva da questo piccolo koala… #Australiafires #koala Un post condiviso da Linus ... Leggi la notizia su notizie

ESA_Italia : Gli incendi in #Australia visti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini di @astro_luca e compagni di eq… - SkyTG24 : Continuano i soccorsi agli animali che fuggono dagli incendi in #Australia. Qui una squadra al lavoro ?? - Corriere : Incendi in Australia, la (parziale) rinascita del bosco dopo il disastro -