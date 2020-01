Grande Fratello Vip: un'ex concorrente è incinta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un'ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 tornato in onda una settimana fa con la sua quarta edizione condotta da Alfonso Signorini, è in attesa di un bambino.Stiamo parlando di Silvia Provvedi, la cantante modenese, ex concorrente del talent show X Factor e de L'Isola dei Famosi insieme alla sorella gemella Giulia, con cui forma il duo delle Donatella. Le due gemelle 26enni parteciparono in coppia anche alla terza edizione del GF Vip ma, verso la fine del reality show, furono "divise", diventando due concorrenti. Grande Fratello Vip: un'ex concorrente è incinta 15 gennaio 2020 14:56. Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -