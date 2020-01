Conguaglio contributi Inps 2019: scadenze di gennaio e febbraio, istruzioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’inizio del 2020 rappresenta per molti datori di lavoro, specie per quelli non agricoli che utilizzano la denuncia mensile Uniemens, il momento in cui svolgere le operazioni di Conguaglio contributi Inps. Si tratta di un adempimento molto delicato e di estrema importanza, poiché è possibile che alcune voci della busta paga non siano del tutto in linea con quanto effettivamente percepito dal dipendente. La scadenza entro la quale effettuare il Conguaglio contributivo non è unica e varia anche in funzione della categoria di lavoratori in oggetti. Innanzitutto, occorre specificare che esistono due scadenze: per chi opera il Conguaglio con la denuncia del mese di “dicembre 2019”, il termine è posto al 16 gennaio 2020; per chi opera il Conguaglio con la denuncia del mese di “gennaio 2020”, il termine è posto al 16 febbraio 2020. Guida ai contributi volontari Inps Diversamente, per quanto ... Leggi la notizia su leggioggi

