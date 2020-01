Como: spaccio di cocaina ed eroina, un arresto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni nel Comasco per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, pregiudicato, vendeva droga, soprattutto cocaina ed eroina, ad Albavilla, in provincia di Como. Dopo aver tenuto il 45enne sotto osservazione, gli agenti sono intervenut Leggi la notizia su liberoquotidiano

fuk1furiosa : RT @Federica989111: #Senegalese 50enne si masturba davanti ad una bambina in pieno giorno in corso Como a #Milano. Che schifo. ?? Quella zon… - FabioVaio : RT @Federica989111: #Senegalese 50enne si masturba davanti ad una bambina in pieno giorno in corso Como a #Milano. Che schifo. ?? Quella zon… - Enzaedma60 : RT @Federica989111: #Senegalese 50enne si masturba davanti ad una bambina in pieno giorno in corso Como a #Milano. Che schifo. ?? Quella zon… -