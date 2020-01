Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci riceve un NO: “Sarei ridicolo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ballando con le stelle, prossima edizione. Milly Carlucci riceve un clamoroso rifiuto La primavera è ancora lontana ma non si fermano i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che Milly Carlucci condurrà come sempre su Rai1, il sabato sera, da marzo a maggio. Tanti i nomi dei possibili concorrenti di Ballando con le stelle 2020 circolati in rete negli ultimi tempi, ma nessuno di essi è stato ancora ufficializzato. E’ invece ufficiale il rifiuto da parte di un noto personaggio di Rai3, ossia lo scrittore Mauro Corona, che il pubblico conosce per via delle sue frequenti apparizioni nel programma Carta Bianca condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Mauro Corona non farà Ballando con le stelle 2020 dunque: a svelarlo è stato lui stesso, come apprendiamo da TvBlog. Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2020. Mauro Corona non sarà tra i concorrenti: ... Leggi la notizia su lanostratv

