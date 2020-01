Andrea Vianello dopo l’ictus: “Avevo appena fatto colazione e all’improvviso non mi sono più sentito la mano” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il giornalista Andrea Vianello pubblicherà il 21 gennaio il libro “Ogni parola che sapevo”. Su Twitter ha presentato così il nuovo progetto editoriale: “Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un’operazione d’urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza”. Un anno fa Vianello (il 2 febbraio 2019) ha perso la parola a causa di un ictus. “È stato un anno durissimo, nel quale ho perso anche mio padre”, ha rivelato in una intervista a Il Corriere della Sera. Il conduttore ricorda esattamente quel giorno terribile. “Ero in casa, avevo appena fatto colazione. All’improvviso non mi sono più sentito una mano. – ha detto – sono caduto a terra e ho fatto appena in tempo a chiamare mia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

