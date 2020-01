Abbandona la figlia per andare in vacanza: bimba di 3 anni muore di fame (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Morta di fame in casa, dopo una settimana trascorsa in totale solitudine e senza cibo. Sarebbe stato questo il terribile destino di una bimba di 3 anni, Abbandonata dalla madre per una vacanza. Secondo quanto emerso sul dramma, consumatosi in Russia, la piccola avrebbe addirittura ingerito del detersivo in polvere nel disperato tentativo di sfamarsi. bimba di 3 anni morta di fame: era sola in casa La madre l’avrebbe Abbandonata per dedicarsi a una settimana di vacanza in occasione di San Valentino, ed è per questo che una bambina di 3 anni sarebbe morta di fame in casa. Lo rivela il Daily Mail, a margine dell’udienza in cui per la donna, Maria Plenkina, 21 anni, l’accusa ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione. Per gli inquirenti, il caso che ha scosso la Russia nel febbraio 2019 avrebbe ormai una ricostruzione nitida, e il quadro degli eventi in cui è maturato il ... Leggi la notizia su thesocialpost

Ivic94757448 : RT @isabellaisola3: Madre di 21 anni va in vacanza e lascia la figlia di 3 anni da sola in casa.Dopo che il cibo era finito la bimba era c… - akanikkytheboss : RT @Bakula80: @ylesweet666 Mia figlia ha sei anni come la tua...le ho detto che abbandona le persone in mare tra le onde...e le ho detto ch… - fulvioromano82 : RT @Bakula80: @ylesweet666 Mia figlia ha sei anni come la tua...le ho detto che abbandona le persone in mare tra le onde...e le ho detto ch… -