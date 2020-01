Smog Roma: PM10 oltre i limiti in 8 centraline su 13 (Di martedì 14 gennaio 2020) I livelli di concentrazione delle polveri sottili a Roma sono superiori alla norma per il 7° giorno consecutivo: Arpa Lazio ha rilevato uno sforamento in 8 centraline su 13 (il valore massimo di PM10 è 50 microgrammi per metro cubo). Nel dettaglio, il valore registrato ad Arenula è 52, a Preneste 55, Magna Grecia 64, Cinecittà 67, Fermi 58, Bufalotta 54, Tiburtina 71 e Malagrotta 59.L'articolo Smog Roma: PM10 oltre i limiti in 8 centraline su 13 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

