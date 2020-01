Pif sul palco con le sardine: "Salvini è pericoloso" (Di martedì 14 gennaio 2020) Luana Rosato Il regista Pif scenderà in piazza a Bologna il prossimo 19 gennaio per manifestare insieme alle sardine dopo aver ricevuto l'invito degli organizzatori Le sardine saranno in piazza a Bologna il prossimo 19 gennaio e il regista Pif parteciperà alla manifestazione dopo aver ricevuto l’invito da parte degli organizzatori. “Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa. E hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo – ha raccontato il regista in una intervista al Corriere della Sera - . Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. In America su tutto questo ci avrebbero già fatto un film”. Il regista, però, considera il legame tra politica e spettacolo diverso tra Usa e Italia. “Negli Usa De Niro addirittura insulta Trump... in Italia è diverso: lo spettacolo è legato alla politica ... Leggi la notizia su ilgiornale

