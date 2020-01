Naingollan, il presidente del Cagliari: “Un favore all’Inter” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo il passaggio in estate al Cagliari Radja Naingollan potrebbe presto ritornare all’Inter di Antonio Conte, per elidere le tante polemiche che hanno accompagnato l’addio del centrocampista belga da Milano. Naingollan-Inter, in estate possibile ritorno E’ stata una delle trattative più importanti dell’ultima sessione estiva di mercato, perché Radja Naingollan è un pezzo pregiato della Serie A ma i suoi rapporti con l’Inter si erano oramai deteriorati. Poi è arrivata la decisione, divulgata pubblicamente più volte, di Antonio Conte che ha deciso di non coinvolgere Radja nel suo progetto. Più che per ragioni tecnico-tattiche, verosimilmente, si trattava di questioni legate alla sua condotta extra-calcio, troppo spesso al di fuori di quelli che sono i dettami di un sergente come Conte. Ora, però, la sua esperienza in Sardegna potrebbe terminare e il suo ... Leggi la notizia su notizie

