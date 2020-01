Milan: Ibrahimovic cresce con il passare dei minuti (Di martedì 14 gennaio 2020) Ibrahimovic ha fatto la differenza in Cagliari-Milan. Dopo un inizio scialbo, è entrato sempre più nel vivo del gioco Nella prima parte di Cagliari-Milan, Ibrahimovic faticava a entrare nel vivo del gioco. Veniva poco incontro, con la squadra che faticava a servirlo nel migliore dei modi. Proprio per questo, ha sempre più abbassato il proprio raggio d’azione, venendo incontro. E’ entrato sempre di più nel vivo del gioco, aiutando lo sviluppo della manovra e consentendo ai compagni di aggredire la profondità. Un esempio nella slide sopra: viene incontro, con Bennacer pronto ad inserirsi. Lo svedese in queste situazioni è fondamentale, esalta i compagni bravi a muoversi senza palla. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

