Mercato Inter: incontri in sede con gli agenti di Chong, Radu e Amrabat (Di martedì 14 gennaio 2020) Mercato Inter: sono in corso nella sede nerazzurra gli incontri con gli agenti di Chong, Radu e Amrabat. I dettagli Sono in corso nella sede dell’Inter gli incontri con tre prospetti che Interessano tanto ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è avvenuto l’incontro con il procuratore di Chong, giovane del Manchester United in orbita anche della Juve. Ma non solo, perchè la sede nerazzurra è stata teatro di tanti incontri di Mercato: sul piatto, infatti, anche il portiere Radu del Genoa e Amrabat del Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

carlolaudisa : Il si di #Gabigol al #Flamengo mette le ali all’#Inter. Così #Eriksen s’avvicins e.... - FcInterNewsit : GdS - Gabigol-Flamengo: finalmente l'intesa. E l'Inter passa all'incasso pensando al mercato in entrata - Sport_Mediaset : #Inter, #Vidal 'congelato': stretta finale per #Eriksen finanziato da #Gabigol. Il cambio in panchina al… -