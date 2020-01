Fs Mobility Academy: online il bando per partecipare ai corsi della Federico II (Di martedì 14 gennaio 2020) È online il bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla seconda edizione di FS Mobility Academy, il percorso di formazione gratuito nato dalla cooperazione tra FS Italiane Spa. e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dopo il successo della prima edizione terminata con il 100% di allievi occupati a tempo indeterminato entro i 30 giorni dalla chiusura della fase di formazione, sono aperte le selezioni per il nuovo percorso. Il bando di selezione è aperto a laureati magistrali/specialistici di numerose classi di laurea in ingegneria ed economia. Il corso di alta formazione è mirato a formare competenze specialistiche sulla mobilità ed il trasporto integrato e multimodale di persone e merci. La seconda edizione rivolge particolare attenzione ai temi della innovazione tecnologica e della sostenibilità dei trasporti. La didattica è orientata ad un approccio ... Leggi la notizia su ildenaro

