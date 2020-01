Ci sarebbe un messaggio nascosto nella dichiarazione della regina Elisabetta su Harry e Meghan (Di martedì 14 gennaio 2020) Un indizio che riguarda i titoli nobiliari Ci sarebbe un messaggio nascosto nella dichiarazione della regina Elisabetta su Harry e Meghan News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

MissGrignani : @marcoalba76 una VERGOGNA! Dovrebbero chiedere grosse scuse a tutti, e’ passato un messaggio pessimo!… - the_minimizer : @SimoneAKirA @offome @mkersofficial Non saprei, certamente non è la follia pura del precedente, ma questo messaggio… - mirbug1 : Putin si è precipitato in Siria la scorsa settimana per inviare un messaggio forte a Trump che la Russia non si sar… -