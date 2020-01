A Chios, nell'inferno dei profughi che l’Europa non vede (Di martedì 14 gennaio 2020) Bambini malnutriti, donne incinte che dormono per terra, violenze. Dentro il campo di Vial, su una delle isole più belle dell’Egeo, centinaia di persone stanno trascorrendo l’inverno in condizioni disumane Idomeni, la crisi dei migranti e i diritti negati dei minorenni intrappolati nei campi" Leggi la notizia su espresso.repubblica

blogLinkes : A Chios, nell'inferno dei profughi che l’Europa non vede - AlBizzotto : RT @PaolaCorb: 11 morti nell’Egeo, 8 sono bambini, mentre stavano cercando di raggiungere Chios. Il braccio di mare è strettissimo, non più… - Charlot23778197 : RT @PaolaCorb: 11 morti nell’Egeo, 8 sono bambini, mentre stavano cercando di raggiungere Chios. Il braccio di mare è strettissimo, non più… -