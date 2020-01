Traffico Roma del 13-01-2020 ore 16:30 (Di lunedì 13 gennaio 2020) TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA SI PROCEDEA A RILENTO IN VIA DI VAL CANNUTA NELLE DUE DIREZIONI. UN TERZO INCIDENTE SU CORSO FRANCIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA LUIGI BODIO. SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, E SU VIA NOMENTANA TRA VIA GASPARA STAMPA E VIA JACOPONE DA TODI DIREZIONE CENTRO.. NEL QUARTIERE TRIESTE PER LAVORI CHIUSA CORSO TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA TOPINO DIREZIONE PIAZZA ISTRIA. PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DI Roma TPL: A RISCHIO IL SERVIZIO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE. SERVIZIO GARANTITO DALLE 17.00 ALLE 20.00. SERVIZIO REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE DI ATAC, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO ... Leggi la notizia su romadailynews

