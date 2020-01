Samp-Brescia 5-1 | Ranieri | «Grande prestazione | bravi a reagire dopo il loro gol»

Serie A calcio 2020 : la Sampdoria travolge il Brescia - tutto facile per l’Udinese con il Sassuolo : Quattro le partite che si sono tenute in questo pomeriggio di Serie A 2019-2020 di calcio. Si parte, alle 12.30, con il match tra Udinese e Sassuolo con i friulani che vincono facilmente per 3-0. Apre le marcature Okaka con un goal di testa al 14esimo, raddoppia Sema con un mancino rasoterra diagonale al 68esimo e chiude definitivamente la partita De Paul in contropiede al 91esimo. Alle 15.30 vanno in scena tre match. Al Luigi Ferrari la ...

LIVE – Fiorentina-SPAL 1-0. Torino-Bologna 1-0. Sampdoria-Brescia 5-1 : Serie A risultati domenica 12 gennaio 2020. La Juventus a Roma per il titolo d’inverno. Giornata aperta da Udinese-Sassuolo. ROMA – Serie A i risultati di domenica 12 gennaio 2020. Giornata importante in chiave primo posto con la Juventus che, in casa della Roma, va caccia del titolo d’inverno. Apre Udinese-Sassuolo. Serie A, i risultati di domenica 12 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide in programma ...

PAGELLE Sampdoria Brescia : Linetty monumentale - Balotelli assente : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sampdoria Brescia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sampdoria e Brescia, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Linetty FLOP: Balotelli VOTI Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszysnki 6 (dal 86′ Murillo sv), Chabot 6.5, Regini 5.5, Murru 6; Linetty 8, Vieria 6.5(dal 82′ Ekdal 6), Thorsby 7, ...

Sampdoria Brescia 5-1 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Luigi Ferraris, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Francesca Faralli, inviata a Genova) – La Sampdoria vince e convince nell’ultima di campionato contro il Brescia. Vittoria in rimonta che arriva grazie alle reti di Linetty, Jankto, Quagliarella su calcio di rigore, Caprari e di nuovo Quagliarella con un pallonetto perfetto. Un ottimo risultato ...

Sampdoria-Brescia 5-1 - Quagliarella torna bomber : le pagelle di CalcioWeb - Jankto e Linetty gol e assist : Sampdoria-Brescia – Vittoria in rimonta per la Sampdoria di Claudio Ranieri sul Brescia di Eugenio Corini. I blucerchiati tornano così al successo, mentre si apre una mini-crisi per le Rondinelle. Partenza migliore degli ospiti con il gol del vantaggio di Chancellor su grande assist di Torregrossa. Seconda rete in Italia per il centrale venezuelano. La Samp rimane per un po’ tramortita ma quando si riaccende è letale. Linetty ...

