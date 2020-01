Padre di 5 figli si suicida: lottava contro la depressione da 10 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un Padre di 5 figli si è tolto la vita: da tempo era depresso, ossessionato dal pensiero di non riuscire a mantenere la famiglia. Agli amici si mostrava sempre sorridente e non si lamentava mai per le varie problematiche che gli si presentavano. Internamente, però, soffriva di forte stress e da diverso tempo aveva sviluppato … L'articolo Padre di 5 figli si suicida: lottava contro la depressione da 10 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Pontifex_it : Nella festa del #BattesimodiGesù riscopriamo il nostro Battesimo: come Gesù è il Figlio amato del Padre, anche noi… - trash_italiano : 'Se io ti chiedo qualcosa dei suoi figli, TU ME LA DICI' Maria asfalting il padre. #cepostaperte - amnestyitalia : 'Abbiamo bisogno di vedere nostro padre'. L'appello dei tre figli di Raif Badawi, il blogger saudita condannato per… -