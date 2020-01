Nuovi Eroi: la seconda stagione da stasera su Rai3! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Torna Nuovi Eroi con la seconda stagione: alle 20:25 su Rai3 storie di piccoli e grandi Eroi del nostro tempo, premiati da Mattarella! Nuovi Eroi torna con la seconda stagione da stasera su Rai3 alle 20:25: il format originale prodotto da Stand by Me e Rai3 con la preziosa collaborazione del Quirinale racconta le storie di cittadini e cittadine insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Trenta puntate inedite per trenta straordinarie storie di Eroi comuni - spesso sconosciuti al grande pubblico ma esempio virtuoso per tutto il Paese - raccontate attraverso le ... Leggi la notizia su movieplayer

