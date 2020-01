Minecraft e Red Dead Redemption tra i giochi che creano più 'dipendenza' secondo uno studio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come sappiamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha suscitato un polverone dopo la scelta di inserire la dipendenza da videogiochi come vera e propria malattia. Ma mentre il mondo ha creato dibattiti su quanto sia fondata o meno questa decisione, un nuovo studio ha voluto mostrare quali sono i giochi attualmente in commercio che creano "più dipendenza".Lo studio ha esaminato oltre 1.500 giocatori per determinare quali giochi hanno le qualità più avvincenti a seconda del "punteggio di dipendenza" di quelli che hanno giocato di più. Utilizzando questo punteggio e un gruppo campione così ampio, il team di ricerca è stato in grado di determinare che Minecraft è il gioco più avvincente attualmente sul mercato, guadagnando un punteggio di 37,9. Il secondo classificato è stato Red Dead Redemption, con un punteggio di 36. Lo stesso studio ha inoltre indicato che i giocatori di sesso ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Sono #Minecraft e #RedDeadRedemption i giochi che creano maggior dipendenza nei giocatori secondo uno studio. -