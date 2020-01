Mamma allatta allo zoo: commovente reazione dell’orangotango – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) NeoMamma in lacrime dopo la dimostrazione di compassione di un orangotango mentre allatta il suo bambino: vedere per credere. Giovedì scorso Gemma Copeland, 30 anni,originaria di Manchester e residente nella contea inglese del Cheshire, è andata in visita allo zoo di Schönbrunn mentre si trovava in vacanza a Vienna, in Austria, con il figlio neonato … L'articolo Mamma allatta allo zoo: commovente reazione dell’orangotango – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

LivraghiAlberto : RT @MatiBo38: Francesco che fa allattare i bambini nella Cappella Sistina è uno schiaffo morale a tutti quei gretti che si indignano per un… - FrancoLaratta : RT @FrancoLaratta: La piccola meticcia Laila e i suoi 8 cuccioli. Nati oggi, stanno tutti bene. La mamma li allatta e non si muove di un mi… - PatriziaFilard : RT @FrancoLaratta: La piccola meticcia Laila e i suoi 8 cuccioli. Nati oggi, stanno tutti bene. La mamma li allatta e non si muove di un mi… -