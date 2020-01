Lutto per Matteo Viviani, è morto il padre del conduttore de Le Iene (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un giorno triste per Matteo Viviani, il giornalista de Le Iene, che ha dovuto dire addio a suo padre. Le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa non sono state rivelate, ma a diffondere la notizia e concedere un ultimo saluto al suocero è stata la modella Ludmilla Radchenko, con un lungo e affettuoso messaggio su Instagram, a cui si è aggiunto a distanza di qualche ora anche quello del conduttore di Italia 1 che scrive: "Buon viaggio papà". Leggi la notizia su tv.fanpage

