Infortunio Zaniolo, è polemica! “Complimenti alla FIGC, compiuto un delitto” [FOTOGALLERY] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo – Sono purtroppo ancora ben impresse a tutti, a qualche ora di distanza, le lacrime di dolore del centrocampista della Roma, uscito dal campo dopo la botta subita ieri che gli è costata la rottura del crociato. Tantissimi i messaggi di solidarietà sui social per il giovane calciatore giallorosso, tra i migliori prospetti italiani ma a rischio Europeo per via dei lunghi tempi di recupero legati a queste situazioni. Sui social però, oltre a tanti messaggi d’affetto e vicinanza, anche molte polemiche, come spesso accade. Alcuni utenti, infatti, hanno accusato Lega e Federazione per aver fatto giocare sullo stesso campo due partite in due giorni di fila, rendendo – a loro avviso – il terreno di gioco non in condizioni. A confermare la tesi, il fatto che poco prima di Zaniolo anche Demiral sia stato costretto ad abbandonare il campo per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

