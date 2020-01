I nuovi auricolari Bang e Olufsen con custodia di ricarica in pelle (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Foto: Bang and Olufsen) Nome lunghissimo ma tanta qualità nel design e in ascolto per i nuovi auricolari wireless di Bang & Olufsen prodotti in edizione limitata in collaborazione con 1017 Alyx 9Sm. I nuovi Beoplay E8 Motion 1017 Alyx 9sm edition black si presentano con loghi monogramma dei due brand sulla scocca e soprattutto con la speciale custodia di ricarica della batteria in pelle. Il lancio sarà in programma a Parigi il prossimo 16 gennaio in occasione dell’appuntamento del Pop Up di 1017 Alyx 9Sm nella capitale francese. Il gadget sarà protagonista durante la sfilata durante la settimana della moda parigina che vedrà la presentazione della collezione dei capi di abbigliamento dello studio di Matthew Williams che progetta a New York e produce in Italia. Lato sonoro, si trova tutta l’esperienza della firma danese per una copertura di altissima qualità di tutte le ... Leggi la notizia su wired

