Guerra di Philips a Garmin, Fitbit ed altri per presunta violazione brevetti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non le manda a dire Philips, che ha deciso di rivolgere pubbliche accuse ad alcune società (tra cui Fitbit, Garmin, Ingram Micro ed altre) per l'aver infranto alcuni dei suoi brevetti relativi al mondo dei dispositivi wereable. Come riportato da 'reuters.com', la questione è stata posta all'attenzione della International Trade Commission, che ha aperto un'indagine nei riguardi delle compagnie sopra citate. Non sappiamo dirvi a quali brevetti Philips si riferisca nel dettaglio, tuttavia la multinazionale olandese avrebbe richiesto il blocco delle importazioni all'interno dei confini americani, oppure in alternativa il pagamento di alcune sanzioni sugli articoli di produzione delle società accusate che avranno violato i brevetti (il reato sarebbe quello di violazione di proprietà intellettuale, come potete immaginare). Vi ricordiamo che Fitbit è già indagata dall'Antitrust USA ... Leggi la notizia su optimaitalia

