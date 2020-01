Finiscono con l'auto in un fosso: donna gravissima, il marito è disperso (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'incidente è avvenuto in via Cascina Roncaglia a Cisliano, in provincia di Milano. L'esatta dinamica è al vaglio dei... Leggi la notizia su today

pioggianotturna : RT @stuckystanx: nessuno mi fa più schifo delle persone che conoscono un tuo punto debole, magari anche dei tuoi “amici” e finiscono per pr… - Today_it : Finiscono con l'auto in un fosso: donna gravissima, il marito è disperso - ninaoraloso : RT @Marcoclari1: Gli manca la parola cazzo chi maltratta gli animali dece crepare piu ci passo del tempo con loro e piu vedo che sono strao… -