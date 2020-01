"Dateci soldi, la nave in avaria". L'ong vuole portarci i migranti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Angelo Scarano L'ong Open Arms adesso chiede fondi per riparare i guasti del rimorchiatore. A bordo ci sono 118 migranti in attesa dello sbarco Open Arms adesso chiede soldi per portarci i migranti nei nostri porti. Il fondatore della Ong spagnola ha infatti lanciato un appello per ottenere fondi che serviranno o per l'acquisto di una nuova nave oppure per ristrutturare l'imbarcazione già in mare con decine di migranti in cerca di un porto. Oscar Camps di fatto ha parlato in modo chiaro parlando di problemi strutturali a bordo che potrebbero mettere a rischio le missioni di salvataggio dei migranti in mare. "Operiamo con un rimorchiatore del 1974, che così com’è non può affrontare operazioni di soccorso nel Mediterraneo. I guasti sono continui e dobbiamo fare riparazioni provvisorie perchè quelle strutturali sono costosissime. Un generatore nuovo può costare 50 mila euro e a ... Leggi la notizia su ilgiornale

CarlottaGaia : RT @lazy_ahi: Stamattina ho pianto per i soldi. Non c'è niente di più mortificante. Dateci le lacrime per gli amori finiti, per pietà. - Tengu86 : RT @lazy_ahi: Stamattina ho pianto per i soldi. Non c'è niente di più mortificante. Dateci le lacrime per gli amori finiti, per pietà. - marika_strano : RT @lazy_ahi: Stamattina ho pianto per i soldi. Non c'è niente di più mortificante. Dateci le lacrime per gli amori finiti, per pietà. -