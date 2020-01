Daniele Bossari dalla Toffanin ha parlato del suicidio per depressione e non per delusione professionale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Parto da un articolo che ho letto qualche tempo fa. Di un giornale per il quale ho scritto, e che per spirito missionario non intendo citare, pur continuando a sentire addosso un senso di disagio ogni volta che vedo un loro scivolone, e capita spesso. Nell'articolo si parla del passaggio di Daniele Bossari dalla Toffanin, quindi si prende spunto da un'intervista fatta da qualcun altro per scriverci su un pezzo. Niente di strano, a volte funziona così, specie da quelle parti. Quello che però è strano, dal mio punto di vista agghiacciante, è che già nel titolo si faccia riferimento a un tentativo di suicidio da parte di Bossari, e di questo in effetti l'ex Vj ha parlato alla Toffanin, ma si parla esplicitamente di responsabilità da parte di un critico televisivo. Non si diceva la cosa in questo modo. Ma c'era una consequenzialità tra la frase sul suicidio e il fatto che il giudizio di un ... Leggi la notizia su optimaitalia

menetekel__ : @honeyviolencae Daniele Bossari dici? - honeyviolencae : anche daniele bossari, stefano cucchi, julie andrews, theresa may e brie larson - rompipalleh24 : RT @Waitouis: Uanda è la peggior opinionista che ci sia mai stata, quasi quasi avrei preferito Daniele Bossari e ce ne vuole per dirlo #GFV… -