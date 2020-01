Affligge vip e persone comuni: che cos’è la malattia di Lyme (Di martedì 14 gennaio 2020) La malattia di Lyme sta ricevendo una certa attenzione da parte dei media. Non sono pochi, infatti, i personaggi famosi che hanno ammesso di soffrire o di aver sofferto di questa patologia nel corso della loro vita, da Avril Lavigne fino a Victoria Cabello. Ultimo caso in ordine cronologico quello di Justin Bieber, che negli scorsi giorni ha rivelato pubblicamente di aver combattuto e vinto questa battaglia. Trasmessa dalle zecche La malattia di Lyme prende il nome dall’omonima città del Connecticut, dove si è verificata, nel 1975, la prima epidemia di cui si abbia notizia. È causata da un batterio, Borrelia burgdorferi, che infetta principalmente le zecche, le quali possono poi trasmetterlo anche all’uomo in caso di puntura. Da lì può colpire i linfonodi e diffondersi nel sangue fino ad altri organi e tessuti. Il sintomo più caratteristico è un eritema cutaneo a forma di anello, ... Leggi la notizia su thesocialpost

