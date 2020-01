Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di lunedì 13 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus482Inter463Lazio*424Roma355Atalanta356Cagliari297Torino278Verona*259Parma*2510Milan2511Napoli2412Udinese2413Bologna2314Fiorentina2115Sassuolo1916Sampdoria1917Lecce*1518Genoa1419Brescia1420SPAL12 *una partita in meno Serie A, la 18^ giornata Il 2020 riparte da dove eravamo rimasti. Inter e Juventus proseguono ‘a braccetto’ in vetta alla classifica. La Lazio non demorde. In chiave quarto posto la Roma perde contro il Torino e l’Atalanta si porta a -1. Nelle parti basse della classifica vittoria del Genoa con la Spal che si ritrova all’ultimo posto. fonte foto https://twitter.com/Inter Serie A, la 17^ giornata Nessuna variazione in testa ... Leggi la notizia su newsmondo

FIGCfemminile : ? Termina l'1?1?° giornata di #SerieAFemminile @TIM_vision con la vittoria dell'@EmpoliLadies nel posticipo di oggi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Serie A, la classifica: Napoli dalla parte destra della classifc… - giuseppediemme : Letta in Giappone e nei Paesi Arabi, la classifica di Serie A assegnerebbe lo scudetto d'inverno al Napoli. -