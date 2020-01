Se è di "supporto emotivo" il cane sta con noi in aereo (Di domenica 12 gennaio 2020) Viviana Persiani Concesso a tutti gli animali da compagnia purché vi sia un certificato medico rilasciato al proprietario Di solito, dall'America importiamo mode e tendenze, più o meno importanti. Non vi è dubbio, però, che quella riguardante il cosiddetto ESA potrebbe cambiare la vita di tanti nostri connazionali, esattamente come è avvenuto a decine di migliaia di americani. Di cosa si tratta? Prima di tutto, ESA sta per Emotional Support Animals, ovvero animali di supporto emotivo. Che non va confusa con la classica Pet Therapy, già ben vigente e operativa anche nel nostro Paese. Negli Usa, se un professionista della salute mentale riconosce ad un paziente il bisogno di avere un supporto emotivo per alleviare e convivere con patologie come ansia, depressione, disturbi dell'umore, attacchi di panico, fobie, può, rilasciargli una particolare lettera che certifichi tale ... Leggi la notizia su ilgiornale

