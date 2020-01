Lo Zimbabwe è a rischio guerra civile (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo il peggioramento delle condizioni economiche nel Paese, il malcontento e la povertà hanno spinto la popolazione allo stremo delle proprie forze. Questo fattore ha influito sulla nascita di piccoli gruppi criminali dediti ai piccoli furti per sopravvivere, ma adesso il pericolo per la stabilità dello Zimbabwe non deriva più dalle piccole organizzazioni criminali di provincia. Negli ultimi mesi sono cresciute le organizzazioni paramilitari che hanno iniziato a terrorizzare il popolo dello Zimbabwe e che sono state denominate “bande del machete“. Composte per lo più da minatori e più in generale da sottopagati lavoratori del settore pubblico del Paese (unico ancora in piedi dopo la recessione economica), operano indisturbate anche a causa dei pochi mezzi a disposizione delle forze dell’ordine. Le condizioni del Paese, già drammatiche e peggiorate dopo la decisione ... Leggi la notizia su it.insideover

