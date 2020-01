Juve campione d’inverno, Toro e Viola faticano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per la 31ma volta nella sua storia la Juventus e' campione d'inverno, un buon viatico in vista del traguardo del 24 maggio, visto che essere primi a meta' campionato non e' garanzia di vittoria finale, ma certo i precedenti dicono che chi comincia davanti il girone di ritorno ha buone possibilita' di conquistare lo scudetto: dall'introduzione dei tre punti (1995-1996) solo 7 volte su 25 non e' accaduto. I bianconeri ci riescono sbancando l'Olimpico di Roma e battendo 2-1 una Roma distratta per un tempo e anche sfortunata (brutto infortunio a Zaniolo uscito in lacrime e in barella alla mezz'ora). Si decide tutto nel giro di appena 7 minuti (al 3' e al 10') con Demiral e Ronaldo che indirizzano subito il match e anche la classifica di meta' campionato. Non basta ai giallorossi la reazione nella ripresa che porta solo al gol del 2-1 su rigore di Perotti, a un oalo con Dzeko e addirittura a ... Leggi la notizia su ilfogliettone

