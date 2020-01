INVERNO, la partita non è ancora chiusa (Di domenica 12 gennaio 2020) Guardate i modelli fisico matematici: c'è qualche cenno di cambiamento. La data è sempre quella: il 20 gennaio. Sarà realmente un punto di svolta delle condizioni meteo climatiche e dell'andamento stagionale? Bella domanda. Avessimo la risposta in tasca avremmo già stilato bollettini previsionali clamorosi, di quelli capaci di farvi sobbalzare sulla sedia. Ma purtroppo non è così. Purtroppo dobbiamo constatare quanto sia difficile svoltare e lo è in virtù di un Vortice Polare (ormai sarete stanchi di sentirlo nominare) estremamente coriaceo. Anzi, diciamo pure estremamente forte e quasi inattaccabile. Ecco, proviamo ad aggrapparci a quel quasi e forse ci stanno provando gli stessi modelli previsionali. Dal 20 gennaio potrebbe esserci spazio per qualche affondo d'aria fredda proprio sui nostri mari, se più o meno a ovest lo vedremo, e conseguente peggioramento delle ... Leggi la notizia su meteogiornale

