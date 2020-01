A sinistra servono contenuti, non nuovi contenitori (Di domenica 12 gennaio 2020) In politica,come è noto, il contenuto di una proposta vale molto di più del contenitore nel quale la stessa viene collocata. Non solo, ma il contenuto definisce l’efficacia, la coerenza, la funzionalità e la credibilità del contenitore. Purtroppo da tempo, in particolare nei momenti più difficili, la sinistra politica mette in disparte il merito delle cose da fare e si affanna a cercare un contenitore “nuovo”. Aggettivo che si presta a molteplici manipolazioni ed è incapace di produrre da solo effetti risolutivi.L’idea che quelli che sono “fuori” dai partiti della sinistra, pur mostrando attenzione per i loro valori, si coinvolgono costruendo qualche spazio specifico per loro è priva di qualsivoglia efficacia. Questo vale per chi ha a cuore in particolare l’ambiente, oppure il lavoro, o i diritti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

LelloForlini : A sinistra servono contenuti, non nuovi contenitori - federale_il : RT @HuffPostItalia: A sinistra servono contenuti, non nuovi contenitori - ToniMarino59 : RT @HuffPostItalia: A sinistra servono contenuti, non nuovi contenitori -