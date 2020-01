Un senza tetto vince una scommessa sulla partita di calcio e spende la metà della vincita in un modo bellissimo (Di sabato 11 gennaio 2020) Un uomo che vive a Rimini, Zeindo e che di anni ne ha 74, ha puntato su una partita di calcio e ha vinto 2700 euro. senza pensarci un attimo ha deciso che il modo migliore per godersi quella vincita era portare a pranzo i suoi amici, anche loro senza fissa dimora. Il pranzo che Zelindo ha offerto non è stato un pranzo qualunque ma super prelibato perché a base di tartufo. Zelindo ha commentato così cosa è accaduto durante quel bellissimo pranzo: “Nei piatti non è rimasto niente. Sono contento di averlo fatto”. Gli amici portati a pranzo erano 50 e tutti hanno apprezzato tantissimo il gesto scaturito dal cuore grande di Zelindo che ha pensato di condividere con i suoi amici, sfortunati come lui, quel momento di serenità e gioia. Zelindo insieme ai suoi amici da 10 anni riceve aiuto da una struttura, la Capanna di Betlemme. Zelinda è stato felicissimo di ... Leggi la notizia su baritalianews

