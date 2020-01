Tre regole per investire /1 – Impreparati sì, ma fessi no. Un consiglio: puntate sul ‘constant mix’ (Di sabato 11 gennaio 2020) In questi ultimi anni, a seguito dei vari scandali che hanno evidenziato gli abusi ai danni dei risparmiatori italiani, sembra che questi ultimi, oltre a essere tra i più Impreparati (in termini di cultura finanziaria) e inesperti del continente, siano anche un po’ coglioni. Non è cosi! O meglio, Impreparati sì, ma cog***oni no. Mi sono ripromesso quindi di spostare, per qualche settimana, l’attenzione sulle dinamiche che conducono migliaia di cittadini al solito traguardo: la fregatura, il raggiro, la truffa. Ben consapevole che tra i risparmiatori ci sono anche i “furbetti” che pensano di fare l’affare del secolo, la causa principale che porta un investitore impreparato e inesperto a farsi fregare è anche quella più difficile da rispettare: controllare e controllarsi. È semplice da spiegare, ma complicato da seguire perché a determinare le scelte, ormai lo sapete, non è la ragione ma ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

