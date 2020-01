"Siamo stati noi" (Di sabato 11 gennaio 2020) “Siamo stati noi”. L’Iran, dopo aver negato per giorni, ha ammesso l’abbattimento del’aereo ucraino, 176 morti, nel giorno dell’attacco in Iraq, la risposta agli Usa. “La Repubblica islamica dell’Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso” e le “indagini proseguiranno per identificare e perseguire” gli autori di questa “grande tragedia” e “questo sbaglio imperdonabile”, afferma il presidente iraniano Hassan Rouhani con un post sul suo account Twitter.Il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha affermato che il Boeing precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran è stato “erroneamente” e “involontariamente” preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno ... Leggi la notizia su huffingtonpost

