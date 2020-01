Pesca di ricci di mare: maxi sequestro nel napoletano (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Massa Lubrense (Na) – I militari della Stazione Navale di Napoli, nell’ambito di un articolato piano operativo di polizia economico-finanziaria e di pubblica sicurezza in mare coordinato dal Reparto Operativo Aeronavale partenopeo, nel corso di un intervento in località Marina della Lobra (Comune di Massa Lubrense), all’interno quindi dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, hanno sottoposto a sequestro 2400 esemplari circa di ricci di mare. La Pesca illegale è purtroppo un’attività sempre crescente e ancora una volta i Pescatori di frodo di tale specie sono tornati in azione, pronti a depredare le risorse biologiche dell’AMP, approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli di quest’inverno. A contrastare i predoni del mare sono intervenuti i finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, come sempre ... Leggi la notizia su anteprima24

