Napoli, Demme dice addio al Lipsia: «Sei anni indimenticabili» (Di domenica 12 gennaio 2020) Napoli, Diego Demme è ufficialmente un giocatore azzurro e saluta il suo vecchio club, il Lipsia: le sue parole Diego Demme è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista andrà a rinforzare la mediana di Gattuso, insieme allo slovacco del Celta Viga, Lobotka. Demme, attraverso i suoi canali social, ha voluto salutare il suo vecchio club. «Sei anni ricchi di momenti indimenticabili. Dalla terza serie alla Champions League», queste le parole scritte da Demme in un post al Lipsia. View this post on Instagram 6 Jahre mit unvergesslichen Momenten. Von der 3. Liga bis ins Achtelfinale der CL. Ich möchte einfach nur Danke sagen für eure Unterstützung, ihr werdet immer ein Teil von mir sein. Nun geht die Reise für mich weiter… Danke für Alles euer Diego

