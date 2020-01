Mercato Napoli, sul taccuino di Giuntoli ora c’è Tsimikas (Di sabato 11 gennaio 2020) Mercato Napoli, sul taccuino di Giuntoli ora c’è il terzino greco Tsimikas: il suo arrivo è però legato all’addio di Ghoulam Il Napoli non si ferma a Demme e Lobotka. Il direttore sportivo Giuntoli, infatti, secondo Il Corriere dello Sport starebbe lavorando ad un terzino sinistro, nel caso in cui dovesse partire Ghoulam. Il nome caldo è allora quello di Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos. In alternativa, invece, occhi sul connazionale Koutris, anche in forza allo stesso club ellenico ma che ha giocato molto meno in stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

