Grande Fratello Vip, Imma Battaglia entra nella casa e attacca l’ex Licia Nunez: “Sei una bugiarda, ecco la verità” (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo giorni di accuse reciproche in diretta su Canale 5 e sui social, ieri sera si è consumato al “Grande Fratello Vip” il confronto atteso tra le due ex: l’attrice Licia Nunez e l’attivista Imma Battaglia, oggi felicemente sposata con Eva Grimaldi, che è entrata nella casa per incontrarla. La cosa che Licia non ha mai perdonato a Imma è averla tradita con Eva, dopo sette anni d’amore dal 2004 al 2010: “Dovevamo prima risolvere la nostra storia”, ha spiegato la bionda attrice. “Le storie vanno raccontate bene, soprattutto per rispetto dell’amore di cui parli, della nostra storia e per rispetto di Eva – le ha detto Imma -. Sono sempre stata una donna onesta e solidale, ho sempre vissuto con attenzione e rispetto, ti ho sostenuto sempre in ogni tua scelta di vita”. Poi sono arrivate le parole di difesa: “Sei una bugiarda. Io non ti ho tradita, mi sono innamorata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

