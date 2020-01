Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo: la data del matrimonio (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella notte fra il 24 dicembre e il 25 dicembre 2019 Filippo Magnini ha chiesto a Giorgia Palmas di sposarlo: il loro Natale è stato davvero speciale. I preparativi per la richiesta, però, hanno fatto sorgere molti dubbi in Giorgia. Il fidanzato (ormai futuro marito), infatti, usciva spesso con delle scuse alquanto strane per comprare un regalo, un biglietto, un fiocco, mentre nel frattempo stava organizzando una richiesta indimenticabile. Filippo Magnini ha spiegato a Verissimo come ha chiesto a Giorgia Palmas di sposarlo. Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini “Ho voluto creare il nostro primo ricordo di Natale nella nostra nuova casa, ma vorrei fare anche un’altra cosa”. Filippo Magnini si è inginocchiato davanti a Giorgia Palmas nella loro futura casa e “le ho chiesto di sposarmi”, ha detto a Verissimo. Lei ha raccontato di essersi inginocchiata ... Leggi la notizia su notizie

MediasetPlay : _ @Giorgia_Palmas e @FiloMagnini... presto sposi ?? - baxxi3 : Sono felice per te, Filippo uomo fortunato ?? Congratulazioni @Giorgia_Palmas ?? - zazoomblog : Giorgia Palmas e Filippo Magnini allargano la famiglia? La confessione - #Giorgia #Palmas #Filippo #Magnini -