Evasione, sequestrabili anche casa e auto della moglie (Di sabato 11 gennaio 2020) Stefano Damiano Lo stabilisce nella sentenza n. 554 del 10 gennaio 2020 la Corte di Cassazione Una misura estremamente incisiva contro l'Evasione che, però, farà di certo discutere. Da parte delle autorità competenti sarà possibile sottoporre a sequestro la casa e l'auto della moglie, anche in caso di separazione, se sussistono indizi che i beni siano ancora nella disponibilità dell'evasore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 554 del 10 gennaio 2020, con cui è stato confermato il sequestro sulla casa e l'auto di una donna separata ma il cui stipendio non le avrebbe permesso un tenore di vita così altro, facendo presumere che i beni potessero essere ancora nelle disponibilità dell'ex coniuge. I fatti sono accaduti a Bergamo dove ad una donna di 48 anni, dopo l'inchiesta per indebita compensazione di imposte a carico dell'ex marito, erano state ... Leggi la notizia su ilgiornale

