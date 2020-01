Dakar 2020, Fernando Alonso: “Rispetto alla 24 Ore di Le Mans è una corsa meno esigente dal punto di vista fisico” (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima giornata di riposo in quel di Riyadh alla Dakar 2020 per Fernando Alonso, reduce da una prima settimana di gara abbastanza positiva in termini di competitività a bordo della Toyota condizionata però da un problema tecnico accusato nel corso della seconda tappa che gli ha fatto perdere più di due ore e mezza in classifica. L’iberico due volte campione iridato di Formula 1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, affiancato in questa sua prima esperienza alla Dakar dal connazionale Marc Coma nel ruolo di co-pilota, si trova attualmente in 16ma posizione assoluta nella generale a poco più di 40 minuti di ritardo dalla top10. “Sono cosciente del fatto che manca ancora la seconda metà della Dakar, con le tappe più lunghe in termini di chilometraggio in cui saranno nascosti diversi trabocchetti che dovremo superare senza incidenti – ha dichiarato quest’oggi ... Leggi la notizia su oasport

