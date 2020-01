Caserta, detenuto aggredisce il suo educatore in carcere (Di sabato 11 gennaio 2020) Marco Della Corte L'uomo è stato spinto e fatto cadere dalle scale del carcere di Carinola, l'episodio, accaduto in data 10 gennaio, è stato reso noto dall'Uspp Un educatore del carcere di Carinola, in provincia di Caserta, è stato aggredito da un detenuto, che ha spinto il povero sventurato facendolo cadere dalle scale. L'uomo è stato costretto a ricorrere alle cure da parte del 118, avendo riportato un trauma alla spalla dopo la violenta caduta. L'episodio, reso noto dal sindacato Uspp, è accaduto in data 10 gennaio 2020, mentre il detenuto e il suo educatore si apprestavano ad uscire dai reparti. Come informa l'agenzia Ansa, il detenuto è stato sottoposto a procedimento disciplinare e deferito all'autorità giudiziaria. I segretari nazionali e regionali dell'Uspp, Parisi e Auricchio, hanno espresso profonda solidarietà e vicinanza nei confronti dell'aggredito, in quanto ... Leggi la notizia su ilgiornale

