Bonan: si rifiuta l’idea del contropiede per smarcarsi dall’accusa di essere difensivisti (Di sabato 11 gennaio 2020) Sul Foglio Sportivo Alessandro Bonan torna sul tema contropiede. Si chiede: “Perché tutta questa vergogna nel discutere di un modo tanto efficace di giocare a pallone?” E azzarda una risposta. “viene il dubbio di essere entrati nel pieno di una tempesta ideologica. Tornata in voga dopo anni di sacchismo sfrenato dove se non eri come lui facevi la figura del retrogrado. E così adesso”. Bonan torna sulla polemica della settimana scorsa tra Conte e Capello e spiega la sua visione. L’Inter gioca sicuramente in contropiede “se intendiamo per questo la definizione che troviamo della parola su qualsiasi vocabolario: “contrattacco rapido e improvviso effettuato mentre la squadra avversaria è proiettata in avanti””. La distanza tra i due contendenti è sulla porzione di campo in cui l’Inter ruba palla e contrattacca. “Conte identifica il ... Leggi la notizia su ilnapolista

