Xavi al Barça? L'Al Sadd frena: «Negoziazioni devono passare da noi»

L'Al Sadd, squadra allenata da Xavi, ha diramato un comunicato ufficiale dopo le voci che vedevano l'ex centrocampista vicino al Barça In Spagna impazzano le voci di un possibile avvicendamento in panchina al Barcellona. Valverde sarebbe sul punto di essere esonerato e fonti spagnole danno Xavi come primo sostituto. Attraverso una nota ufficiale L'Al Sadd (squadra dove l'ex Barcellona allena) ha preso posizione su queste voci delle ultime ore. «La possibilità che Xavi vada al Barcellona è normale e prevedibile perché è stato il suo club, la sua casa e dove dovrà tornare in futuro. Ma al momento Xavi è il nostro allenatore ed è concentrato sulla gara di domani. Ogni negoziazione sul suo futuro dovrà passare attraverso i canali ufficiali del club»

