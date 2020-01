Terremoto 2016, ricostruzione a rilento: fatti solo 15 interventi su oltre 2.000 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dal 2016, c’è un’altra parte di Italia impegnata nella ricostruzione. Il Terremoto del Centro Italia, che ha distrutto il paese di Amatrice e molti altri causando quasi 300 morti, ha lasciato dietro di sé un enorme cumulo di macerie e di interventi di ricostruzione da fare. Secondo un inchiesta de Il Tempo, però, finora ne sono stati realizzati solo 15. La lenta ricostruzione del Centro Italia Era il 24 agosto del 2016 quando la terra sotto l’Umbria, Abruzzo, Marche e parte del Lazio tremò di nuovo. Un Terremoto di magnitudo 6, sufficiente per causare quasi 300 morti, altrettanti feriti e cancellare il paese di Amatrice e molti altri. Il sisma del Centro Italia arrivava solo 7 anni dopo quello dell’Aquila e sottolinea ancora una volta la fragilità di fronte ad un sisma.Da allora, ovviamente, si lavora per ricostruire, per ridare case, scuole ed edifici a coloro che non vogliono ... Leggi la notizia su thesocialpost

