Sanremo 2020, Rosso di rabbia di Anastasio: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Prende il via da marzo 2020 il tour italiano di Anastasio che partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Rosso di rabbia. Il rapper napoletano ha appena pubblicato, il 29 novembre 2019, il suo ultimo singolo ispirato al poeta romano Amerigo Giuliani, il Fattaccio Del Vicolo Del Moro. Nella stessa data, inoltre, si sono aperte le prevendite per gli acquisti dei biglietti del tour. Un programma davvero ricco di appuntamenti ed eventi quello che attente Anastasio. Anastasio, Rosso di rabbia Amadeus ha svelato i nomi dei 24 big in gara a Sanremo 2020: tra i grandi nomi della musica italiana c’è anche Anastasio che porta la canzone Rosso di rabbia. Sarà un anno davvero importante per il rapper partenopeo: da marzo 2020, infatti, parte il suo tour nelle maggiori città italiane. Al momento, però, sono state svelate soltanto due tappe: il 13 marzo 2020 Anastasio è allo Spazio ... Leggi la notizia su notizie

IlContiAndrea : Perché #MicheleBravi avrebbe fatto bene a #Sanremo2020 e viceversa. Questione di messaggi positivi, di riscatto per… - IlContiAndrea : Un gran bel disco, un artista ironico ed autoironico Brunori Sas a FqMagazine: “Non ho portato ‘Per due che come… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… -